Weihnachten ist noch nicht vorbei: Kirchen- und Posaunenchor lädt nach Seelingstädt ein

Bei dem Konzert am Sonntag in der Schule wirken auch junge Bläser und ein Cello-Trio mit.

Weihnachten ist doch vorbei? Das ist ein Irrtum, denn im engeren Sinne geht die Weihnachtszeit noch bis zum 6. Januar (Epiphanias). Deshalb sind alle Interessierten für den 4. Januar in den Speiseraum der Regelschule Seelingstädt, Braunichswalder Weg 60 eingeladen, noch einmal gemeinsam Weihnachten zu feiern. Es erklingt weihnachtliche Chor- und...