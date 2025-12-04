Weihnachtsmarkt in Crimmitschau: Händler haben gute Nachrichten für Glühwein-Fans

Bummeln, Schlemmen, Freunde treffen - von Freitag bis Sonntag lädt die Budenstadt vor dem Rathaus wieder dazu ein. Die Bühne gehört am Nachmittag den Kindern, am Abend den Livebands.

Am Freitag geht es los. Drei Tage lang wird in Crimmitschau vor dem Rathaus der Weihnachtsmarkt gefeiert, nachdem bereits zum ersten Advent die Pyramide angeschoben wurde. „Freie Presse“ hat Preise und Veranstaltungshöhepunkte für die Traditionsveranstaltung zusammengefasst. Am Freitag geht es los. Drei Tage lang wird in Crimmitschau vor dem Rathaus der Weihnachtsmarkt gefeiert, nachdem bereits zum ersten Advent die Pyramide angeschoben wurde. „Freie Presse“ hat Preise und Veranstaltungshöhepunkte für die Traditionsveranstaltung zusammengefasst.