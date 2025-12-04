Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Weihnachtsmarkt in Crimmitschau: Händler haben gute Nachrichten für Glühwein-Fans

Mädchen und Jungen der Kita „Sterntaler“ schauten am Donnerstag zu, wie Hausmeister Mario Lohmann die Bühne mit dem Adventskalender schmückte. Sie haben auch ein Bild dafür gemalt.
Mädchen und Jungen der Kita „Sterntaler“ schauten am Donnerstag zu, wie Hausmeister Mario Lohmann die Bühne mit dem Adventskalender schmückte. Sie haben auch ein Bild dafür gemalt. Bild: Ralph Köhler
Alles selbst ausgedacht und genäht: Ute Meinel aus Altenburg bietet Puppen und Tierfiguren an.
Alles selbst ausgedacht und genäht: Ute Meinel aus Altenburg bietet Puppen und Tierfiguren an. Bild: Ralph Köhler
Letzte Handgriffe, bevor es heute 11 Uhr losgeht: Silke Klemm an ihrem Hotdog-Mobil.
Letzte Handgriffe, bevor es heute 11 Uhr losgeht: Silke Klemm an ihrem Hotdog-Mobil. Bild: Ralph Köhler
Werdau
Weihnachtsmarkt in Crimmitschau: Händler haben gute Nachrichten für Glühwein-Fans
Von Annegret Riedel
Bummeln, Schlemmen, Freunde treffen - von Freitag bis Sonntag lädt die Budenstadt vor dem Rathaus wieder dazu ein. Die Bühne gehört am Nachmittag den Kindern, am Abend den Livebands.

Am Freitag geht es los. Drei Tage lang wird in Crimmitschau vor dem Rathaus der Weihnachtsmarkt gefeiert, nachdem bereits zum ersten Advent die Pyramide angeschoben wurde. „Freie Presse“ hat Preise und Veranstaltungshöhepunkte für die Traditionsveranstaltung zusammengefasst.
Mehr Artikel