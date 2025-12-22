Weihnachtszauber im Tiergehege Crimmitschau: Zicklein und Futterspenden begeistern Besucher

Lichterglanz, Zicklein und ein Futterbaum: Die Mitglieder des Fördervereins bringen Weihnachtsstimmung in den Sahnpark – und gute Gründe für einen Besuch zum Jahreswechsel.

Ein festlich geschmückter Tannenbaum, liebevoll verpackte Leckereien – auch im Crimmitschauer Tiergehege hielt am vierten Advent der Weihnachtszauber Einzug. Mit dabei: neun neugierige Zicklein, die erst vor elf Tagen geboren wurden und nun lebhaft durchs Gehege tollen. Die Mitstreiter des Fördervereins „Tiergehege Crimmitschau" haben den...