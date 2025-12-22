MENÜ
  • Weihnachtszauber im Tiergehege Crimmitschau: Zicklein und Futterspenden begeistern Besucher

Die Mitglieder des Fördervereins haben wieder Futterspenden für die Tiere im Gehege gesammelt.
Die Mitglieder des Fördervereins haben wieder Futterspenden für die Tiere im Gehege gesammelt. Bild: Scheibel
Die Mitglieder des Fördervereins haben wieder Futterspenden für die Tiere im Gehege gesammelt.
Die Mitglieder des Fördervereins haben wieder Futterspenden für die Tiere im Gehege gesammelt. Bild: Scheibel
Werdau
Weihnachtszauber im Tiergehege Crimmitschau: Zicklein und Futterspenden begeistern Besucher
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lichterglanz, Zicklein und ein Futterbaum: Die Mitglieder des Fördervereins bringen Weihnachtsstimmung in den Sahnpark – und gute Gründe für einen Besuch zum Jahreswechsel.

Ein festlich geschmückter Tannenbaum, liebevoll verpackte Leckereien – auch im Crimmitschauer Tiergehege hielt am vierten Advent der Weihnachtszauber Einzug. Mit dabei: neun neugierige Zicklein, die erst vor elf Tagen geboren wurden und nun lebhaft durchs Gehege tollen. Die Mitstreiter des Fördervereins „Tiergehege Crimmitschau“ haben den...
