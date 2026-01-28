Wenn Musik auf Metall trifft: Ein junger Crimmitschauer geht seinen eigenen Weg

Werdau
Johannes Arlt baut Trompeten statt Tore: Der Crimmitschauer folgt im Vogtland seiner Leidenschaft – und lernt einen Beruf, den heute nur noch wenige ergreifen.
Ein Crimmitschauer hat seinen Weg gefunden – aber nicht in seiner Heimatstadt. Johannes Arlt lernt einen selten gewordenen Beruf, der Musik, Handwerk und Leidenschaft verbindet. Im Vogtland formt er Metall – und seine Zukunft. Wer Johannes Arlt aus Crimmitschau treffen will, braucht aber Glück. Der 21-Jährige ist meist in Markneukirchen...
