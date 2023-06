Wer marschiert da am Wochenende durch Werdau?

100 Meter Schwimmen in Kleidung, Fußmarsch mit 15 Kilogramm Gepäck über verschiedene Distanzen, ein Basis-Fitness-Test, eine umfangreiche Sanitätsausbildung, ABC-Schulung und Wertungsschießen -- all das erwartet die Reservisten der Bundeswehr, die an diesem Wochenende in der Landessportschule An den Teichen in Werdau Quartier beziehen. Die circa...