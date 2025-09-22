Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Zum Rathauskonzert wird für Mittwoch eingeladen.
Zum Rathauskonzert wird für Mittwoch eingeladen. Bild: Katrin Pehla-Döring
Werdau
Werdau: Am Mittwoch gibt es ein Rathauskonzert
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Veranstaltung trägt den Titel „Träumereien durch die Nacht mit Robert Schumann“.

Unter dem Titel „Träumereien durch die Nacht mit Robert Schumann“ wird für Mittwoch, 24. September, zum Rathauskonzert nach Werdau eingeladen. Der Komponist und Cellist Bo Wiget hat aus Liedern des Komponisten einen Zyklus zusammengestellt, der die Zuhörer durch die Nacht geleitet. Das Besondere: Die Sängerin wird von einem Cello-Duo...
