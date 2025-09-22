Werdau: Am Mittwoch gibt es ein Rathauskonzert

Die Veranstaltung trägt den Titel „Träumereien durch die Nacht mit Robert Schumann“.

Unter dem Titel „Träumereien durch die Nacht mit Robert Schumann“ wird für Mittwoch, 24. September, zum Rathauskonzert nach Werdau eingeladen. Der Komponist und Cellist Bo Wiget hat aus Liedern des Komponisten einen Zyklus zusammengestellt, der die Zuhörer durch die Nacht geleitet. Das Besondere: Die Sängerin wird von einem Cello-Duo...