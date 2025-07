Werdau: An zwei Sonntagen im Jahr können Innenstadt-Geschäfte öffnen

Die Mitglieder des Stadtrates fassen einstimmigen Beschluss bis in das Jahr 2029.

An zwei Sonntagen im Jahr dürfen die Läden in der Werdauer Innenstadt öffnen. Aus Anlass des Volkfestes (früher Stadtfest) an dem jeweiligen Sonntag im September sowie anlässlich des Weihnachtsmarktes an dem betreffenden Dezember-Sonntag ist das möglich. Einen entsprechenden Beschluss hat der Stadtrat Werdau einstimmig auf seiner jüngsten...