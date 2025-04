Werdau: Bildungswerk hilft jungen Leute bei der Berufswahl

An einem Aktionstag beteiligen sich etwa 50 regionale Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Neben Gesprächen können sich die Schüler in den Lehrwerkstätten selbst ausprobieren.

Eine der größten Aktionen zur Berufsorientierung findet am Mittwoch für die Schüler ab Klassenstufe 8 im Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft (BSW) an der Greizer Straße in Werdau statt. Wie Jana Noltenius von der Öffentlichkeitsarbeit sagt, werden etwa 50 regionale Unternehmen erwartet. „Die Firmen kommen aus mehreren Branchen: Metall...