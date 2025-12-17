Werdau: Buchen-Sterben beendet Kletterabenteuer im Steinpöhlwald

Werdau
Der Betreiber aus Thüringen hat den Pachtvertrag mit der Stadt gekündigt. Nun wird die Fläche beräumt und verjüngt. Gibt es einen Standort für einen neuen Kletterpark?
Still liegt das Gelände im Steinpöhlwald an der Straße zur Friedensiedlung in Werdau. Keine Kinderstimmen in den Baumwipfeln, kein metallisches Klacken von Karabinern. Die Holzhütte, in der einst Helme und Gurte lagerten, ist bereits verschwunden. Es steht fest: Der Kletterwald, der hier seit Frühsommer 2008 schwindelfreie Besucher in die...
