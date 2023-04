Werdau: Fördergelder für vier Straßenbau-Projekte

Die Stadt Werdau erhält Fördergelder für vier Straßenbaumaßnahmen. Darüber informierte Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste) am Donnerstagabend auf der Stadtratssitzung. So sei die Erneuerung der Straßenbrücke am Alten Schulweg im Ortsteil Steinpleis jetzt möglich. Dieses Vorhaben kostet rund 370.000 Euro. Auch die Sanierung des...