Ab Montag ist der neue Bolzplatz im Richard-Wagner-Park in Werdau zum Spielen freigegeben.
Ab Montag ist der neue Bolzplatz im Richard-Wagner-Park in Werdau zum Spielen freigegeben.
Werdau
Werdau: Für neuen Bolzplatz wurden rund 1000 Tonnen Erde bewegt
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kinder und Jugendliche können das Spiele-Areal im Richard-Wagner-Park am kommenden Montag in Besitz nehmen.

Darauf haben die Kinder und Jugendlichen in Werdau-Ost mit Ungeduld gewartet: Der neue Bolzplatz im Richard-Wagner-Park kann ab dem kommenden Montag bespielt werden. Diskussionen um die Gestaltung des Platzes gab es im Stadtrat seit Längerem. Im Juni bekam eine einheimische Tiefbaufirma den Zuschlag für die Arbeiten. „Rund 1000 Tonnen Erde...
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
14.08.2025
2 min.
Einkaufsmeile in Werdau: Lieferschwierigkeiten verzögern Aufstellung von Bänken – Probleme an der Ziegelstraße
Der Wildwuchs an der Ziegelstraße in Werdau verschwindet noch.
Auch die Abfallbehälter kommen erst im September. Das verwilderte Grundstück an der Ziegelstraße wird begrünt.
Annegret Riedel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
3 min.
Landkreis Zwickau verhängt Haushaltssperre: Welche Folgen hat das?
Landrat Carsten Michaelis (Mitte) leitet den Kreistag, der Gelder gesperrt hat.
Die unerwartet hohen Fallzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe stellen die Behörde vor Herausforderungen. Auf allen Ebenen wird nach Geld gesucht.
Leona Müller
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
19.06.2025
2 min.
Werdau: Kinder und Jugendliche bekommen Freizeitanlage
Ein Bolzplatz soll bis zum Herbst im Richard-Wagner-Park in Werdau entstehen.
Im Richard-Wagner-Park soll in wenigen Tagen der Bau eines Bolzplatzes beginnen. Ein Projekt, das lange verschoben wurde.
Annegret Riedel
Mehr Artikel