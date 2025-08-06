Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kinder und Jugendliche können ihre Heimatstadt mitgestalten.
Kinder und Jugendliche können ihre Heimatstadt mitgestalten. Bild: M. Dudacy/Archiv
Werdau
Werdau hält 15.000 Euro für kreative Köpfe bereit
Redakteur
Von Annegret Riedel
Das Geld soll für Ideen und Projekte junger Leute verwendet werden. Bisher gibt es noch keine Vorschläge. Dabei ist das Prozedere denkbar einfach.

Ob großes Projekt oder kleine Aktion: Die Stadt Werdau sucht Ideen junger Leute für ihre Heimatstadt. 15.000 Euro stehen dafür im kommunalen Haushalt in diesem Jahr und in den Folgejahren zur Verfügung. Im Februar hatten die Mitglieder des Stadtrates einstimmig diese finanzielle Förderung für die Jugendarbeit beschlossen. Die Schaffung einer...
