Werdau: Hochwertiges Werkzeug aus Sprinter gestohlen

Die Polizei beziffert den Stehlschaden mit etwa 21.500 Euro. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag einen an der August-Bebel-Straße in Werdau abgestellten Mercedes-Sprinter gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Innenraum stahlen die Täter zahlreiche hochwertige Werkzeuge. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, befanden sich darunter ein Glasfaser- und ein Kupfer-Spleißgerät. Darüber hinaus ließen...