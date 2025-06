Werdau: Junge Solisten beim Sommerkonzert in der Marienkirche

Am 22. Juni bieten das Collegium Musicum und junge Solisten ein abwechslungsreiches Programm.

Das Sommerkonzert des Collegium Musicum Werdau am 22. Juni in der Werdauer Marienkirche stellt in diesem Jahr junge Solisten in den Mittelpunkt des abwechslungsreichen Programms. Talentierte junge Menschen musizieren an diesem Sonntagnachmittag gemeinsam mit dem Liebhaberorchester. Von Akkordeon bis Harfe, von Gesang bis Violoncello, Violine und...