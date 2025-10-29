Werdau: Keine weiteren Steuerbelastungen für Einwohner und Unternehmen

Stadträte beraten am Donnerstag über die Festsetzung für die Grund- und Gewerbesteuer für das kommende Jahr.

Gute Nachrichten für Unternehmen und Bürger: Die Stadt Werdau will die Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer im kommenden Jahr nicht erhöhen. Eine entsprechende Beschlussvorlage liegt den Räten auf ihrer öffentlichen Sitzung am 30. Oktober vor. In der ohnehin schwierigen wirtschaftlichen Situation sei eine Erhöhung negativ....