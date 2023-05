Werdau: Linke gedenken Opfer von Hitlerfaschismus und Terror in der Welt

Ein Blumengebinde haben am Montagnachmittag Mitglieder der Werdauer Ortsgruppe der Partei Die Linke am Mahnmal auf dem Gedächtnisplatz niedergelegt. Sie gedachten dabei am Tag der Befreiung der Opfer von Hitlerfaschismus und Terror auf der ganzen Welt. "Wir haben diese Tradition nie abreißen lassen, auch zu Coronazeiten nicht", sagte...