Werdau: Meister und Lehrer der traditionellen Kampfsportarten zum ersten Mal in Sachsen

Die Sportschule ist Schauplatz des jährlichen Sommercamps des Deutschen Dan-Kollegiums. Meister und Lehrer der Kampfkünste kommen zusammen. Spannende Prüfungen stehen an.

Für drei Tage sind rund 40 Meister und Lehrer der traditionellen Kampfsportarten für ihr jährliches Sommercamp an der Sportschule in Werdau zu Gast. Organisiert wird das Training vom Deutschen Dan-Kollegium (DDK). Dabei handelt es sich um die erste Vereinigung der Budo-Meister und -Lehrer in Deutschland, die 1952 in Stuttgart als Verband ins...