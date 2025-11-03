Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Neu- und Umbau des Feuerwehrstandortes in Werdau kostet rund acht Millionen Euro.
Der Neu- und Umbau des Feuerwehrstandortes in Werdau kostet rund acht Millionen Euro.
Werdau
Werdau: Monatsende ist Grundsteinlegung für Feuerwehr-Neubau
Redakteur
Von Annegret Riedel
Für den 28. November sind auch interessierte Einwohner eingeladen. An diesem Tag veranstaltet die Wehr außerdem ihren traditionellen Weihnachtsmarkt.

Die feierliche Grundsteinlegung für den Erweiterungs-Neubau des Feuerwehrgerätehauses Werdau findet am 28. November statt. Diesen Termin nannte Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste) auf der Ratssitzung in der vergangenen Woche und lud dazu auch alle interessierten Werdauer ein. 16 Uhr beginnt die Veranstaltung. An diesem Tag...
