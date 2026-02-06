Werdau: Musik des Pianisten Ludovico Einaudi wird gespielt

Werdau
Das Konzert findet am Samstagabend in der Stadthalle „Pleißental“ statt.
Die Werdauer Stadthalle „Pleißental“ lädt für Samstag, 7. Februar, 19 Uhr, zu einem Tribut-Konzert bei Kerzenschein ein. Es erklingen Melodien eines der besten zeitgenössischen Pianisten und Komponisten der Welt, Ludovico Einaudi, gespielt von Alexandr Stary aus Tschechien. Einaudi ist bekannt für seine minimalistischen Klavierwerke und...
