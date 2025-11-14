Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf dieser Wiesenfläche nahe der Pleißentalklinik soll die neue Rettungswache entstehen.
Auf dieser Wiesenfläche nahe der Pleißentalklinik soll die neue Rettungswache entstehen. Bild: Ralph Köhler
Auf dieser Wiesenfläche nahe der Pleißentalklinik soll die neue Rettungswache entstehen.
Auf dieser Wiesenfläche nahe der Pleißentalklinik soll die neue Rettungswache entstehen. Bild: Ralph Köhler
Werdau
Werdau: Neue Rettungswache entsteht nahe der Pleißentalklinik
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Rettungszweckverband Südwestsachsen als Bauherr plant den ersten Spatenstich für das Projekt im Frühjahr 2026.

Eine neue Rettungswache wird an der Ronneburger Straße in Werdau gebaut. Das Grundstück für das Vorhaben ist eine Wiesenfläche unmittelbar nach der Hauptzufahrt zur Pleißentalklinik stadtauswärts. Die Mitglieder des Technischen Ausschusses des Stadtrates haben in dieser Woche die Voraussetzungen geschaffen, damit das Projekt starten kann....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:16 Uhr
3 min.
Rekordpokalsieger Chemnitzer FC nimmt „verkappten Oberligisten“ sehr ernst
Der CFC, hier mit Maurizio Grimaldi (vorn) will auch beim Reichenbacher FC jubeln.
Der Chemnitzer FC muss im Achtelfinale des Sachsenpokals beim Sachsenligisten Reichenbacher FC auflaufen. Das Team von Chefcoach Benjamin Duda nimmt dieser Aufgabe sehr ernst.
Knut Berger
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
02.11.2025
4 min.
Warum sich eine Braunschweigerin für das Werdauer Kino interessiert
Frauke Stralek hat sich das Werdauer Central-Kino als Fotomotiv ausgesucht. Durch einen Zeitungsbericht war sie auf das imposante Gebäude aufmerksam geworden.
Frauke Stralek geht es nicht um Ruhm oder Follower. Ihre Leidenschaft für verlassene Orte ist ein persönliches Projekt, das sie mit Hingabe verfolgt.
Annegret Riedel
13:16 Uhr
2 min.
Wieder Zwischenfälle mit Toten im Gazastreifen
Die Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas bleibt fragil. (Archivbild)
Laut einer von der Hamas kontrollierten Behörde sind seit Waffenruhe-Beginn 260 Menschen bei Angriffen Israels im Gazastreifen getötet worden. Nun soll es erneut Opfer bei Vorfällen gegeben haben.
12.11.2025
3 min.
Werdau: Im „kleinen Stadtwald“ sind jetzt die Bagger angerückt
Ein Teil des Grundstücks parallel zur Florianstraße in Werdau wird bebaut.
Anwohner fragen sich, was auf einem Gelände nahe der Innenstadt entsteht. Jahrelang lag es im Dornröschenschlaf. Zu DDR-Zeiten war dort eine bekannte Adresse.
Annegret Riedel
Mehr Artikel