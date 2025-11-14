Werdau: Neue Rettungswache entsteht nahe der Pleißentalklinik

Der Rettungszweckverband Südwestsachsen als Bauherr plant den ersten Spatenstich für das Projekt im Frühjahr 2026.

Eine neue Rettungswache wird an der Ronneburger Straße in Werdau gebaut. Das Grundstück für das Vorhaben ist eine Wiesenfläche unmittelbar nach der Hauptzufahrt zur Pleißentalklinik stadtauswärts. Die Mitglieder des Technischen Ausschusses des Stadtrates haben in dieser Woche die Voraussetzungen geschaffen, damit das Projekt starten kann....