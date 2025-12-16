Werdau: Ortsdurchfahrt ist bis Frühjahr wieder befahrbar

Auf der August-Bebel-Straße ruhen die Bauarbeiten. Busse fahren wieder normal. Ab Frühjahr geht die Sanierung in die letzte Phase.

Die August-Bebel-Straße in Werdau ist wieder für den Verkehr freigegeben. Die Arbeiten für die Sanierung der Einkaufsstraße ruhen über die Wintermonate. Wie Stadtsprecherin Anja Kurze mitteilte, rollen die Busse nunmehr wieder normal. Die Ersatzhaltestellen an der Uhlandstraße und der August-Bebel-Straße 61 entfallen. Wieder bedient werden...