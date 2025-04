Werdau: Polizei sucht Zeugen zu Schlägerei beim Volksfest

Ein Jugendlicher wird mit einem Baseballschläger schwer verletzt. Zum Tathergang gibt es unterschiedliche Aussagen.

Werdau.

Zu einer Schlägerei am 21. September 2024 beim Volksfest in Werdau sucht die Polizei jetzt Zeugen. Am späten Nachmittag dieses Samstags seien zwei Jugendgruppen zunächst auf dem Lidl-Parkplatz an der Crimmitschauer Straße aneinandergeraten, sagt Polizeisprecherin Christina Friedrich. Gegen 17.20 Uhr trafen die Gruppen auf dem Kirchplatz erneut aufeinander. Es kam zur Schlägerei, bei der ein damals 17-Jähriger mit einem Baseballschläger schwer im Gesicht verletzt wurde. Er musste ins Krankenhaus. Mehrere Beteiligte mit rumänischer und kroatischer Staatsbürgerschaft seien ermittelt worden, so Friedrich. Doch sie machten widersprüchliche Aussagen zum Tathergang. Hinweise erbittet die Kripo in Zwickau unter 0375 4284480. (rdl)