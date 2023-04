Werdau: Post baut nicht im Gewerbegebiet, aber eröffnet Partner-Filiale

Die Deutsche Post baut keinen Zustellstützpunkt im Industrie- und Gewerbegebiet Werdau-Süd. Der Stadtrat muss zu seiner Sitzung am Donnerstag einen entsprechenden Verkaufsbeschluss über ein Grundstück an die Post aufheben. "Wir haben in diese Ansiedlung viel Zeit investiert. Es gab allein fünf Ortstermine, aber letztendlich muss man mit dieser...