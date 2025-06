Werdau: Raserei kostet Autofahrer 200 Euro

Der Renault wurde mit 143 km/h auf der Westtrasse geblitzt.

Werdau.

Seine Raserei auf der Westtrasse in Werdau kostet einen Renault-Fahrer 200 Euro Bußgeld und bringt ihm einen Punkt in Flensburg ein. Die Verkehrspolizei hatte am Mittwochnachmittag auf der Trasse in Richtung Crimmitschau innerhalb von vier Stunden bei fast 900 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen. Pkw dürfen dort höchstens 100 km/h fahren, LKW über 7,5 Tonnen maximal 60 km/h. „In 29 Fällen waren Kraftfahrer zu schnell unterwegs“, sagte Polizeisprecherin Christina Friedrich. Bei acht von ihnen werden nun abzüglich der Toleranz Bußgelder fällig. Spitzenreiter war besagter Renault-Fahrer, der mit Tempo 143 erwischt wurde. Der schnellste gemessene Lkw war mit 89 Sachen auf der Staatsstraße unterwegs. (rdl)