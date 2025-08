Werdau: Rehe paaren sich - Autofahrer sollten runter vom Gas

Noch bis zum Monatsende ist die sogenannte Blattzeit für die Tiere. Das birgt Gefahren auf den Straßen vor allem in den Dämmerstunden.

Runter vom Gas heißt es vor allem in den Dämmerstunden für Kraftfahrer, die derzeit in waldreicheren Gegenden unterwegs sind. Noch bis Ende des Monats ist die Paarungszeit des Rehwildes, die sogenannte Blattzeit. Dabei sind die Böcke vermehrt auf Feldern - wie auf den Fotos rund um Werdau - aber auch an Straßen unterwegs, um Ausschau nach...