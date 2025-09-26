Werdau: Stadträte vertagen Beschluss über neue Hallennutzungsgebühren

Werdau
Der Präsident des Handballclubs Pleißental, Maximilian Kropp, nutzte die Einwohnerfragestunde, um seine Bedenken vorzubringen.
Die Änderung der Benutzungsrichtlinie für Sport- und Mehrzweckhallen in Werdau ist für weitere Beratungen in den Verwaltungsausschuss verwiesen worden. Eigentlich sollte der Beschluss darüber am Donnerstagabend im Stadtrat gefällt werden. Maximilian Kropp, Präsident des Handballclubs Pleißental, nutzte die Einwohnerfragestunde, um...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.