  • Werdau: Stadträte vertagen Beschluss über neue Hallennutzungsgebühren

Auch für die Nutzung des Koberbachcentrums will die Stadt höhere Gebühren erheben.
Bild: André Kleber
Auch für die Nutzung des Koberbachcentrums will die Stadt höhere Gebühren erheben.
Bild: André Kleber
Werdau
Werdau: Stadträte vertagen Beschluss über neue Hallennutzungsgebühren
Redakteur
Von Annegret Riedel
Der Präsident des Handballclubs Pleißental, Maximilian Kropp, nutzte die Einwohnerfragestunde, um seine Bedenken vorzubringen.

Die Änderung der Benutzungsrichtlinie für Sport- und Mehrzweckhallen in Werdau ist für weitere Beratungen in den Verwaltungsausschuss verwiesen worden. Eigentlich sollte der Beschluss darüber am Donnerstagabend im Stadtrat gefällt werden. Maximilian Kropp, Präsident des Handballclubs Pleißental, nutzte die Einwohnerfragestunde, um...
