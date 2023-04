Werdau: Taxi-Nutzer müssen an den Wochenenden höhere Kosten einplanen

Wer am Wochenende in Werdau und den umliegenden Dörfern ein Taxi braucht, muss mit höheren Beförderungskosten rechnen. "Denn wenn in Werdau gerade kein Auto zur Verfügung steht, kommen die Fahrer von Zwickau herüber. Das muss der Kunde bezahlen", sagt Robert Trommer, Vorstandsvorsitzender der Zwickauer Taxigenossenschaft, die 35 Mitgliedsbetriebe...