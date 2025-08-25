Werdau: Ukrainer feiern Unabhängigkeitstag und hoffen auf Frieden

In der Pleißestadt leben rund 800 Menschen aus der Ukraine. Am Sonntag bedankten sie sich auch bei ihren Helfern.

Zum dritten Mal seit Ausbruch des Krieges ist der Unabhängigkeitstag der Ukraine auch in Werdau gefeiert worden. Der vor wenigen Monaten gegründete Verein WDA UA hatte dazu am Sonntagmittag auf den Marktplatz eingeladen. Die etwa 200 Teilnehmer feierten die Gründung der Republik und plädierten für einen baldigen Frieden. Zudem bedankten sich...