Werdau: Unbekannte stehlen E-Bike

Ein an einem Balkon angeschlossenes E-Bike wurde in der Nacht zu Sonntag im Norden der Stadt gestohlen.

Werdau.

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag ein angeschlossenes E-Bikes in Werdau gestohlen. Wie die Sprecherin der Zwickauer Polizeidirektion Christina Friedrich mitteilte, war das betreffende E-Bike an einem Balkon an einem Mehrfamilienhaus am Grünanger nahe der Steinbachstraße angeschlossen. Zwischen Mitternacht und 6.20 Uhr früh stahlen die Unbekannten das dunkelblaue E-Bike mit schwarzem Akku und einem leicht beschädigten Sattel. Das Zweirad wiederzubeschaffen, würde laut Friedrich rund 2000 Euro kosten. Die Polizei ermittelt und sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, ihre Hinweise telefonisch im Werdauer Polizeirevier zu melden. (kru) Zeugentelefon: Die Beamten bitten unter Ruf 03761 7020 um Hinweise.