Bistro-Betreiber Gasmet Karimani ist erneut Opfer von Langfingern geworden.
Bistro-Betreiber Gasmet Karimani ist erneut Opfer von Langfingern geworden. Bild: André Kleber/Archiv
Werdau
Werdau: Unbekannte stehlen Tische und Stühle vor Café am Markt
Redakteur
Von Annegret Riedel
Betreiber Gasmet Karimani wurde schon mehrfach bestohlen. Zum 1. Dezember verlässt er Werdau.

Für Gasmet Karimani ist es nicht das erste Mal, dass er bestohlen wurde. „Ich glaube, das ist jetzt der vierte Vorfall“, sagt der Betreiber des Bistros „Bellevue“ am Markt. Zwischen Mittwoch und Freitag voriger Woche klauten Unbekannte vier Stühle, vier Tische und zwei Tischplatten direkt vor seinem Café. Die Polizei schätzt den...
