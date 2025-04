Werdau: Unfall an Tankstelle blockiert Verkehr

Ein missglücktes Manöver eines Lkw-Fahrers verursachte einen hohen Sachschaden. Die Uferstraße war einseitig gesperrt. Was bisher bekannt ist.

Ein Verkehrsunfall an der Ausfahrt der Jet-Tankstelle an der viel befahrenen Uferstraße in Werdau hat am Donnerstagvormittag für erheblichen Behinderungen gesorgt. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, hatte ein Lkw-Fahrer gegen 8.40 Uhr einen ebenfalls an der Tankstellen-Ausfahrt befindlichen Pkw Lancia gestreift und dabei einen erheblichen...