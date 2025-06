Werdau: Unfall mit verletzter Frau an „Problemkreuzung“

Auch Nutzer sozialer Netzwerke diskutieren Gefahren an der Kreuzung Brüderstraße/Braustraße in Werdau.

An der Kreuzung Brüderstraße/Braustraße in Werdau hat es Mittwochfrüh gekracht. Ein 25-Jähriger kam mit seinem Auto auf der Brüderstraße aus Richtung Stadtzentrum. An der Kreuzung zur Braustraße missachtete er die Vorfahrt einer 62-jährigen Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde leicht verletzt und musste zur Untersuchung...