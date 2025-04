Werdau: Unfallverursacher hinterlässt unbeschriebenen Zettel an der Frontscheibe

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, der sich in der Nacht zum Montag am Johann-Gottfried-Herder-Weg ereignete.

Nach einem Unfall, der sich in der Nacht zum Ostermontag in Werdau ereignete, hat der Verursacher offenbar vorgetäuscht, seine Kontaktdaten zu hinterlassen, bevor er sich unerlaubt entfernte. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 9.05 Uhr, einen weißen VW Taigo, der am Johann-Gottfried-Herder-Weg in Höhe der Hausnummer 25 auf einem Stellplatz geparkt war. Der Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand an der hinteren Stoßstange. An der Windschutzscheibe war ein unbeschriebener Zettel angebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise erbittet das Polizeirevier in Werdau unter der Telefonnummer 03761 7020. (mib)