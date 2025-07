Werdau: Verkehrsspiegel für mehr Sicherheit an der Bundestraße 175

Vor allem das Linksabbiegen aus dem Gelände des Netto-Marktes in der Werdauer Sorge ist derzeit gefährlich.

Ein Verkehrsspiegel soll künftig an der Ausfahrt des Netto-Marktes an der B 175 in Werdau für mehr Sicherheit der Kraftfahrer sorgen. Wie Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste) auf der jüngsten Stadtratssitzung sagte, habe es einen Termin vor Ort gegeben, bei dem unter anderem die Polizei und Vertreter von Netto anwesend...