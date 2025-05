Werdau: Vortrag über die Entwicklung des Automobilbaus

Zum Internationalen Museumstag am 18. Mai sind zwei Führungen durch den Otto-Ullrich-Bau geplant.

Die Tuchfabrik an der August-Bebel-Straße/Straße der Jugend in Werdau öffnet am 18. Mai zum Internationalen Museumstag ab 10 Uhr ihre Türen für Besucher. 10.30 Uhr findet eine Führung durch den Otto-Ullrich-Bau mit Erklärung der verschiedenen Exponate statt. Nach dem Mittagessen gegen 12 Uhr ist um 13 Uhr ein Vortrag über die Entwicklung...