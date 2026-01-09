MENÜ
Auch ein Buch zum Thema des Vortrages gibt es von Ulrich Puchelt.
Auch ein Buch zum Thema des Vortrages gibt es von Ulrich Puchelt.
Werdau
Werdau: Vortrag über Gaststätten in der Region
Redakteur
Von Jens Arnold
Heimatforscher berichtet über gastronomische Einrichtungen, die es einmal gab oder noch gibt.

Zu einem Vortrag unter dem Titel „Gaststätten um Werdau“ lädt der Chronist Ulrich Puchelt für Samstag, 10 Januar, ein. Unter anderem berichtet der Heimatforscher über Gaststätten, die es in Leubnitz, Fraureuth, Langenhessen und Steinpleis gab oder noch gibt. Puchelt hat beispielsweise auch ein Buch veröffentlicht, das sich...
