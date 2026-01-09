Werdau: Vortrag über Gaststätten in der Region

Heimatforscher berichtet über gastronomische Einrichtungen, die es einmal gab oder noch gibt.

Zu einem Vortrag unter dem Titel „Gaststätten um Werdau“ lädt der Chronist Ulrich Puchelt für Samstag, 10 Januar, ein. Unter anderem berichtet der Heimatforscher über Gaststätten, die es in Leubnitz, Fraureuth, Langenhessen und Steinpleis gab oder noch gibt. Puchelt hat beispielsweise auch ein Buch veröffentlicht, das sich...