MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das hässliche Eingangsgebäude des Strandbades an der Koberbachtalsperre verschwindet bald.
Das hässliche Eingangsgebäude des Strandbades an der Koberbachtalsperre verschwindet bald. Bild: Dudacy/Archiv
Das hässliche Eingangsgebäude des Strandbades an der Koberbachtalsperre verschwindet bald.
Das hässliche Eingangsgebäude des Strandbades an der Koberbachtalsperre verschwindet bald. Bild: Dudacy/Archiv
Werdau
Werdau: Wasserwacht bekommt Geld für neues Gebäude an der Kober
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Projekt wird über die Leader-Region gefördert. Nach der Badesaison soll es mit dem Abriss losgehen.

Das Gebäude der Wasserwacht an der Koberbachtalsperre kann neu gebaut werden. Wie der Werdauer Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste) auf der jüngsten Stadtratssitzung sagte, hat das Entscheidungsgremium für Leader-Projekte im Zwickauer Land beschlossen, das Vorhaben des DRK-Kreisverbandes Zwickauer Land finanziell zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
2 min.
Werdau: Auf der Koberbachtalsperre besteht Lebensgefahr
Der Eispanzer der Koberbachtalsperre sieht schön aus, ist aber trügerisch.
Trotz scheinbar tragfähiger Eisdecke warnt die Landestalsperrenverwaltung Sachsen ausdrücklich vor dem Betreten der zugefrorenen Kober. Durch schwankende Wasserstände ist das Eis nicht sicher.
Annegret Riedel
16.01.2026
4 min.
Neujahrsempfang in Werdau: Für wen es stehende Ovationen und tosenden Beifall gab
Der wohl älteste aktive Konzertmeister Deutschlands, der 89-jährige Eberhard Viehweger, wurde von den Gästen des Neujahrsempfangs in Werdau mit stehenden Ovationen gefeiert.
In der Stadthalle erlebten am Mittwoch rund 400 Gäste beste Unterhaltung, bewegende Ehrungen und nachdenkliche Momente. Ein Protagonist wurde besonders herzlich gefeiert.
Annegret Riedel
21:46 Uhr
2 min.
Saison-Aus für Hollerbach - Becker kommt zurück
Arbeiteten schon bei Union Berlin zusammen: Urs Fischer (r) und Sheraldo Becker. (Archivbild)
Bittere Nachricht für Mainz 05: Stürmer Hollerbach hat sich schwer verletzt und fällt bis zum Saisonende aus. Doch die Rhein-Hessen überraschen mit einem Last-Minute-Transfer.
22:00 Uhr
1 min.
Boschstraße in Glauchau: Sanierung am Bahnübergang geplant
Im Jahr 2019 wurde die Boschstraße im Gewerbegebiet verlängert.
Wegen aufgetretener Fahrbahnschäden wird der Bereich des Bahnübergangs saniert
Stefan Stolp
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
Mehr Artikel