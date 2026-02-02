Werdau: Wasserwacht bekommt Geld für neues Gebäude an der Kober

Das Projekt wird über die Leader-Region gefördert. Nach der Badesaison soll es mit dem Abriss losgehen.

Das Gebäude der Wasserwacht an der Koberbachtalsperre kann neu gebaut werden. Wie der Werdauer Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste) auf der jüngsten Stadtratssitzung sagte, hat das Entscheidungsgremium für Leader-Projekte im Zwickauer Land beschlossen, das Vorhaben des DRK-Kreisverbandes Zwickauer Land finanziell zu...