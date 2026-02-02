Werdau: Wasserwacht bekommt Geld für neues Gebäude an der Kober

Werdau
Das Projekt wird über die Leader-Region gefördert. Nach der Badesaison soll es mit dem Abriss losgehen.
Das Gebäude der Wasserwacht an der Koberbachtalsperre kann neu gebaut werden. Wie der Werdauer Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste) auf der jüngsten Stadtratssitzung sagte, hat das Entscheidungsgremium für Leader-Projekte im Zwickauer Land beschlossen, das Vorhaben des DRK-Kreisverbandes Zwickauer Land finanziell zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.