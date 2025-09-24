Werdau wird international: Englischer Evensong in der Bonifatiuskirche

Werdau
Von einer besonderen Form des Abendgebets ließ sich Kirchenmusikerin Ester Vogel in ihrem Urlaub inspirieren.
Ein musikalisches Abendgebet der besonderen Art findet am Sonntag in der katholischen Kirche St. Bonifatius an der Holzstraße in Werdau statt. „Wir gestalten es nach der Form des traditionellen englischen Evensong“, sagt Kirchenmusikerin Esther Vogel. Evensong ist ein anglikanischer Abendgottesdienst, der von einem Chor mitgestaltet wird....
