Werdauer Diesterweg-Oberschule öffnet ihre Türen

Zukünftige Fünftklässler lernen am Freitag das Haus kennen und können auch selbst aktiv werden.

Die Diesterweg-Oberschule in Werdau öffnet am Freitag ihre Türen, um sich künftigen Schülern und ihren Eltern vorzustellen. Zwischen 16 und 18 Uhr ist im Gebäude einiges vorbereitet, sagt der stellvertretende Schulleiter Andreas Sporbert. In den Fachkabinetten finden Experimente statt. Ganztagsangebote werden vorgestellt. Dabei geben Chor und...