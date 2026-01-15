MENÜ
Der Werdau Faschingsclub hat im November den Rathausschlüssel übernommen.
Der Werdau Faschingsclub hat im November den Rathausschlüssel übernommen.
Werdau
Werdauer Faschingsclub 95 startet Ticketvorverkauf
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Faschingsparty steht unter dem Motto: „WFC und Liebe? Das geht klar, denn Valentin war auch ein Narr!“ Was es noch geben wird.

Der Werdauer Faschingsclub 95 startet am Montag, 19. Januar den Vorverkauf der Karten für seine Veranstaltungen im Februar in der Stadthalle „Pleißental“. Tickets für die Faschingspartys „WFC und Liebe? Das geht klar, denn Valentin war auch ein Narr!“ sind im Vorverkauf am 19. und 26. Januar sowie am 2. Februar, 18 bis 19 Uhr, in der...
