Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Werdauer feiern Abschied von ihrer „Kaufi“ mit besonderen Souvenirs

Georg Meusel hat bei der Deutschen Post extra fürs Fest Sonderbriefmarken bestellt.
Georg Meusel hat bei der Deutschen Post extra fürs Fest Sonderbriefmarken bestellt. Bild: André Kleber
Georg Meusel hat bei der Deutschen Post extra fürs Fest Sonderbriefmarken bestellt.
Georg Meusel hat bei der Deutschen Post extra fürs Fest Sonderbriefmarken bestellt. Bild: André Kleber
Werdau
Werdauer feiern Abschied von ihrer „Kaufi“ mit besonderen Souvenirs
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schon zu DDR-Zeiten war der Einkaufsmarkt an der Stadtgutstraße ein Treffpunkt im Wohngebiet. Nun geht diese Ära mit einem kleinen Fest zu Ende. Doch was wird mit der Immobilie?

Vor wenigen Tagen haben sich Türen der letzten Einkaufsmöglichkeit in Werdau-West geschlossen. Der GGL-Markt oder die Kaufhalle, wie sie viele Anwohner nannten, steht ab sofort leer. „Damit geht eine Ära in unserem Wohngebiet zu Ende. Das sollte nicht sang- und klanglos sein“, sagt Georg Meusel, der seit 1971 am Torbogen in Werdau-West...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:51 Uhr
2 min.
BSW nun auch mit Stadtverband in Dresden
Andreas Uhlig soll den Dresdner Stadtverband des BSW führen. (Archivbild)
Das Bündnis Sahra Wagenknecht baut seine Strukturen in Sachsen weiter aus. Nun gibt es auch einen Stadtverband in Dresden. Der Vorsitzende ist kein Unbekannter.
14:49 Uhr
1 min.
Herbst beginnt mit bestem Sommerwetter
Während in anderen Bundesländern der Herbst mit Regen einzieht, bleibt es in Sachsen sommerlich. (Archivbild)
Sonnige Aussichten zum Herbstbeginn in Sachsen: Während im Westen Regen erwartet wird, dürfen sich der Osten und Südosten noch einmal auf bestes Sommerwetter freuen.
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
17:00 Uhr
3 min.
Junge Brandschützer aus Werdau unter Verdacht: Polizei ermittelt gegen Feuerwehrleute
Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu dem Großfeuer im Mai dauern an. Mehrere Angehörige der Ortsfeuerwehr wurden vom aktiven Dienst suspendiert.
Annegret Riedel
28.04.2025
4 min.
Die letzte „Kaufi“ in Werdau schließt: „Es war eine schöne Zeit und mein Leben“
Lieselotte Seckendorf (re.), Tochter Susanne Schöll (2. v. r.) beim Schwatz mit Ramona Philipp (li.) und Christine Oettler.
Klaus Schwarzenberger kann aus gesundheitlichen Gründen das letzte Kapitel seiner Kaufhalle nicht miterleben. Die Schließung bedeutet nicht nur den Verlust eines Geschäfts, sondern auch eines sozialen Treffpunkts.
Annegret Riedel
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel