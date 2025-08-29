Werdauer feiern Abschied von ihrer „Kaufi“ mit besonderen Souvenirs

Schon zu DDR-Zeiten war der Einkaufsmarkt an der Stadtgutstraße ein Treffpunkt im Wohngebiet. Nun geht diese Ära mit einem kleinen Fest zu Ende. Doch was wird mit der Immobilie?

Vor wenigen Tagen haben sich Türen der letzten Einkaufsmöglichkeit in Werdau-West geschlossen. Der GGL-Markt oder die Kaufhalle, wie sie viele Anwohner nannten, steht ab sofort leer. „Damit geht eine Ära in unserem Wohngebiet zu Ende. Das sollte nicht sang- und klanglos sein", sagt Georg Meusel, der seit 1971 am Torbogen in Werdau-West...