Werdauer feiern drei Tage auf dem Markt mit Musik und Fahrgeschäften

Neben den Angeboten der 40 Händler und Schausteller gibt es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm von Schlager bis Rock.

Bis zum Sonntagabend feiern die Werdauer und ihre Gäste Volksfest. Schon gut gefüllt war der Marktplatz am Freitagnachmittag zu den abwechslungsreichen Tanzvorführungen der „Chillies“. Bis zum Sonntagabend präsentieren sich mehr als 40 Fahrgeschäfte und Händler in der Innenstadt. Höhepunkte auf der Bühne sind am Samstagnachmittag der...