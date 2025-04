Werdauer Firma Heuschkel lädt zum Tag der offenen Gärtnerei auch in Gewächshäuser ein

Außerdem können Besucher kostenlos Bodenproben aus Garten und Grundstück testen lassen.

Anlässlich des Tages der offenen Gärtnerei öffnet am 26. und 27. April das Gartencenter Heuschkel an der Crimmitschauer Straße in Werdau seine Türen. Neben dem Gartencenter werden am Samstag von 8.30 bis 16 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 16 Uhr auch die Gewächshäuser geöffnet sein. Dort finden Besucher auf rund 3400 Quadratmetern ein...