Regionale Nachrichten und News
  • Werdauer Firma Saxa-Syntape in der Krise: Ursache der finanziellen Schieflage noch im Dunkeln

Ein Bild aus besseren Zeiten: Chef Helmut Starlinger (r.) und Sebastian Dörsch.
Ein Bild aus besseren Zeiten: Chef Helmut Starlinger (r.) und Sebastian Dörsch.
Werdau
Werdauer Firma Saxa-Syntape in der Krise: Ursache der finanziellen Schieflage noch im Dunkeln
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Produktion, Aufträge, Liquidität – alles wird nun geprüft. Trotz offener Fragen halten die Beschäftigten offenbar zusammen. Die Hoffnung auf einen Neuanfang lebt.

Nach Bekanntwerden der drohenden Zahlungsunfähigkeit der Werdauer Textilfirma Saxa-Syntape herrscht in der Region Unruhe. Die Ursachen für die Schieflage sind nicht ganz eindeutig – doch es gibt große Hoffnung auf eine Fortführung. Trotz vorheriger Stabilität trifft die Nachricht viele unerwartet: Saxa-Syntape, lange als erfolgreiches...
