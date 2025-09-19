Werdauer Firma Saxa-Syntape in der Krise: Ursache der finanziellen Schieflage noch im Dunkeln

Produktion, Aufträge, Liquidität – alles wird nun geprüft. Trotz offener Fragen halten die Beschäftigten offenbar zusammen. Die Hoffnung auf einen Neuanfang lebt.

Nach Bekanntwerden der drohenden Zahlungsunfähigkeit der Werdauer Textilfirma Saxa-Syntape herrscht in der Region Unruhe. Die Ursachen für die Schieflage sind nicht ganz eindeutig – doch es gibt große Hoffnung auf eine Fortführung. Trotz vorheriger Stabilität trifft die Nachricht viele unerwartet: Saxa-Syntape, lange als erfolgreiches...