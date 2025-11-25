Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Werdauer Kitas erhalten Weihnachtsbäume als Dank für Kürbiszauber

Die Kita-Vertreter nahmen vor dem Baumarkt die Weihnachtsbäume in Empfang.
Die Kita-Vertreter nahmen vor dem Baumarkt die Weihnachtsbäume in Empfang. Bild: André Kleber
Die Kita-Vertreter nahmen vor dem Baumarkt die Weihnachtsbäume in Empfang.
Die Kita-Vertreter nahmen vor dem Baumarkt die Weihnachtsbäume in Empfang. Bild: André Kleber
Werdau
Werdauer Kitas erhalten Weihnachtsbäume als Dank für Kürbiszauber
Von André Kleber
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine herbstliche Aktion mit Nachwirkung: In der Pleißestadt wird Engagement nicht nur beklatscht, sondern auch belohnt.

Sieben Wochen nach dem bunten Treiben in Werdau haben die beteiligten Kitas ein besonderes Dankeschön erhalten: einen Weihnachtsbaum nach Wunsch. Tausende Gäste hatten am Kürbiszauber teilgenommen, der mit Bastelaktionen, Kulinarik und Dekoration überzeugte. Sieben Kitas waren beteiligt – und wurden nun vom EGN Baumarkt beschenkt. „Schon...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
3 min.
Fußball-Westsachsenliga: Spieler der Woche bringt Erfahrung und Torriecher für ESV Lok Zwickau II ein
Luke-Leon Neuper (links) spielte bis zur Vorsaison noch für die erste Mannschaft des ESV Lok Zwickau. Inzwischen ist er ein wichtiger Bestandteil der Westsachsenliga-Elf.
Mit seinem zweiten Doppelpack der Saison hatte Luke-Leon Neuper großen Anteil am Heimsieg gegen den Ebersbrunner SV. Für den Trainer ist er aber nicht nur deshalb ein wichtiger Führungsspieler.
Monty Gräßler
17:05 Uhr
2 min.
Vandalismus im neuen Empfangsgebäude: Toilette am Bahnhof in Werdau erneut verwüstet
Ricky Bayer von der Firma Landschafts- und Objektpflege zeigt die Verwüstungen der Toilette.
Das neue Empfangsgebäude am Bahnhof Werdau wird immer mehr zum Ziel mutwilliger Zerstörung – besonders die Toilette leidet. Am Freitagfrüh rückten erneut Rathausmitarbeiter und Polizei an.
André Kleber
01.10.2025
3 min.
Wieder Kürbiszauber in Werdau: 50 Akteure gestalten herbstliches Familienfest
Die orangenen geschnitzten Früchte sind Dekoration beim Werdauer Kürbiszauber.
Mit einem bunten Mix aus Musik, Handwerk, Aktionen für Kinder und kulinarischen Köstlichkeiten wartet die Traditionsveranstaltung auf dem Markt auf.
Annegret Riedel
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
17:00 Uhr
4 min.
Deutsche Enduro-Meisterin: Motorradrennfahrerin aus dem Erzgebirge glänzt auch im Gelände
Im Gelände fühlt sich Lucy Glöckner pudelwohl, wie ihre Top-Ergebnisse im Deutschen Enduro-Cup beweisen.
Mit ihrem Titelgewinn hat Lucy Glöckner im Geländesport auf Anhieb überzeugt. Neben dem richtigen Gefühl für die Maschine dürften dabei auch ihre Gene eine wichtige Rolle gespielt haben.
Thomas Fritzsch
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel