Werdauer Paar ist sich einig: „Bei uns hat es einfach gepasst“

Werdau
Was mit vielen Briefen und einem Rosenstrauß begann, wurde ein Bund fürs Leben: Ursula und Johannes Liebold aus Werdau feiern 60 Jahre Ehe und einen starken Familienzusammenhalt.
Ein frostiger Wintertag vor 60 Jahren: In der kleinen Kirche von St. Gangloff, einem Dörfchen nahe Hermsdorf in Thüringen. Die Kälte zieht durch die Mauern – doch vor dem Altar geben sich Ursula und Johannes Liebold das Ja-Wort. Ein Versprechen, das ein Leben lang tragen soll.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.