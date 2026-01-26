Werdauer Paar ist sich einig: „Bei uns hat es einfach gepasst“

Was mit vielen Briefen und einem Rosenstrauß begann, wurde ein Bund fürs Leben: Ursula und Johannes Liebold aus Werdau feiern 60 Jahre Ehe und einen starken Familienzusammenhalt.

Ein frostiger Wintertag vor 60 Jahren: In der kleinen Kirche von St. Gangloff, einem Dörfchen nahe Hermsdorf in Thüringen. Die Kälte zieht durch die Mauern – doch vor dem Altar geben sich Ursula und Johannes Liebold das Ja-Wort. Ein Versprechen, das ein Leben lang tragen soll.