Werdauer Schüler decken dunkle Geheimnisse auf: Eigenproduktion der jungen Leute gewinnt Filmpreis

Aus dem Gymnasium kommt „Risse“ – ein Krimi der Theatergruppe über Machtspiele und ein rätselhaftes Verschwinden. Das Medienprojekt gewinnt einen Hauptpreis und geht bald in die Fortsetzung.

Mit ihrem Film „Risse" haben Schüler des Werdauer Gymnasiums den Hauptpreis bei der 35. Visionale Leipzig in der Kategorie „Schule macht Medien" gewonnen. Neben einer Urkunde gab es 500 Euro Preisgeld für das Team. Der 45-minütige Thriller, gedreht an Originalschauplätzen wie dem Besucherbergwerk „Grube Tannenberg", erzählt die...