Regionale Nachrichten und News
  • Werdauer Schüler und Lehrer drehen preisnominierten Thriller im Bergwerk: „Schauspielerin ist mein Traumberuf“

Besprechung vor dem Dreh: Der Zehntklässler Till Orlich (l.) übernahm die erste Kamera.
Bild: J. Walther
Besprechung vor dem Dreh: Der Zehntklässler Till Orlich (l.) übernahm die erste Kamera.
Besprechung vor dem Dreh: Der Zehntklässler Till Orlich (l.) übernahm die erste Kamera. Bild: J. Walther
Werdau
Werdauer Schüler und Lehrer drehen preisnominierten Thriller im Bergwerk: „Schauspielerin ist mein Traumberuf"
Redakteur
Von Jochen Walther
Im Schülerfilm „Risse“ verschwindet eine Jugendliche spurlos – und deckt dunkle Machenschaften des Rathauschefs auf. Gedreht wurde an Originalschauplätzen in Werdau. Sogar ein Fernsehteam war dabei.

Entführung, Intrigen, ein geheimnisvolles Bergwerk: Was wie die Handlung einer TV-Krimireihe klingt, ist das Werk von Schülern des Werdauer Humboldt-Gymnasiums. Mit Eigeninitiative und Dreh-Disziplin entstand ein fast 45-minütiger Film, der jetzt sogar für Preise nominiert ist. Im Film „Risse“ verschwindet die Schülerin Aline spurlos....
