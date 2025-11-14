Werdauer Schüler und Lehrer drehen preisnominierten Thriller im Bergwerk: „Schauspielerin ist mein Traumberuf“

Im Schülerfilm „Risse“ verschwindet eine Jugendliche spurlos – und deckt dunkle Machenschaften des Rathauschefs auf. Gedreht wurde an Originalschauplätzen in Werdau. Sogar ein Fernsehteam war dabei.

Entführung, Intrigen, ein geheimnisvolles Bergwerk: Was wie die Handlung einer TV-Krimireihe klingt, ist das Werk von Schülern des Werdauer Humboldt-Gymnasiums. Mit Eigeninitiative und Dreh-Disziplin entstand ein fast 45-minütiger Film, der jetzt sogar für Preise nominiert ist. Im Film „Risse" verschwindet die Schülerin Aline spurlos.