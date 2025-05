Werdauer Schulen sind noch gut besucht

In der Umweltgrundschule werden die meisten Abc-Schützen eingeschult. Das Gymnasium hat drei neue Klassen.

In den Werdauer Schulen macht sich der demografische Wandel mit geburtenschwachen Jahrgängen (noch) nicht bemerkbar. Das sagte Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste) in der jüngsten Sitzung des Stadtrates Werdau, wo er die Belegungszahlen der einzelnen Einrichtungen vorstellte. So lernen in der Umweltgrundschule ab nächstem...