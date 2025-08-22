Werdauer sehen am Wochenende doppelt: Zwickauer Zwillinge organisieren 40.Treffen

Rund 100 Gäste aus ganz Deutschland, die sich auch in Crimmitschau umsehen wollen, werden am Wochenende in Werdau erwartet. Doch warum kommen die alle?

Als sie klein waren, trugen sie gern die gleichen Kleider, spielten beide lieber Tischtennis anstatt zu malen. Oft verwechselten die Lehrer am Zwickauer Käthe-Kollwitz-Gymnasium die Mädchen. „Wir sahen uns wirklich sehr ähnlich", sagt Doreen Wiegner über sich und ihre Schwester Sandra. Aber Kapital daraus geschlagen haben sie nie: „Wir...